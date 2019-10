Def, Speranza: "Due miliardi in più per la sanità"

Roberto Speranza ha annunciato che nel Def sono previste tre "buone notizie" per la sanità. "Ci saranno due miliardi in più per il Fondo sanitario nazionale - ha spiegato il ministro della Salute -. Verrà poi avviato il superamento del superticket, E infine, verrà rimodulata la normativa sui ticket, seguendo il principio che chi ha di più paga di più e chi ha di meno paga di meno".