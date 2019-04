Def, Regioni: "Mancano 300 milioni di euro, a dicembre bus fermi"

Nelle casse delle Regioni "mancano 300 milioni di euro". E' quanto afferma Davide Caparini, coordinatore degli assessori al Bilancio delle Regioni in audizione sul Def, lanciando l'allarme per il trasporto pubblico locale. "A dicembre non tutti i mezzi resteranno nei depositi, non si pagheranno più gli autisti, la benzina, la manutenzione perché non ci sono i soldi. Si configura dunque un effettivo taglio del trasferimento regionale".