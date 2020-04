Def, Gualtieri: "Dopo la crisi non serviranno misure lacrime e sangue"

"Per riportare su un sentiero di discesa deficit e debito dopo la crisi non serviranno misure lacrime e sangue ma una seria lotta all'evasione". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alla Camera sul Def. "La politica di bilancio sarà espansiva sia nel 2020 sia nel 2021 - ha aggiunto - . Negli anni successivi dovremo ridurre il deficit e il rapporto debito/Pil".