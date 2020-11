Decreto Ristori quater, nella bozza nuovi aiuti e rinvii fiscali

ipa

Il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre e anche nuovi aiuti una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport: sono i contenuti di una "prima bozza" del decreto "Ristori Quater" che in 27 articoli prevede anche aiuti per il settore delle fiere e congressi, fondi per le forze di polizia, i vigili del fuoco e per l'emersione del lavoro irregolare.