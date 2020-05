Decreto Rilancio, Gualtieri: "In arrivo norme per accelerare cig in deroga"

Sulla cig "abbiamo fatto un intervento massiccio, abbiamo stanziato a marzo risorse per coprire tutta la cig per tutti lavoratori". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Molti la stanno prendendo - ha spiegato - ma alcuni milioni no e questo riguarda la cig in deroga. Non va bene e abbiamo chiesto all'Inps di preparare delle norme che saranno nel decreto per accelerare le procedure" che si sono rivelate "troppo lunghe".