Decreto Liquidità, la sorpresa di un imprenditore allo sportello

Fonti di governo avevano ipotizzato tassi di interesse vicini allo zero, ma alla fine si arriva al 4,68%

Decreto Liquidità. Un imprenditore con un fatturato di circa un milione di euro ha chiesto nei giorni scorsi a una delle più importanti banche italiane un prestito da 50mila euro. Vi proponiamo in originale il piano di ammortamento a 36 mesi prospettato dall’istituto di credito con tanto di importo delle rate, spread e ISC (indicatore sintetico di costo). Fonti di governo, ma anche diverse banche, avevano ipotizzato tassi di interesse vicini allo zero, considerato il livello del costo del denaro e l’importanza della garanzia statale (in questo specifico caso interverrebbe la Sace al 90%) per ridurre al minimo i rischi di crediti deteriorati. Quello che emerge è una procedura di richiesta di liquidità di emergenza che si presuma possa essere piuttosto frequente, dato il periodo, e che prevede mille euro di spese di istruttoria della pratica, uno spread di poco inferiore al 3% e 4 euro di spese incasso rata ogni mese. Il tutto per un tasso di interesse complessivo TAEG/ISC al 4,68%.