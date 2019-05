Debito, lettera a Ue: via tagli al welfare, ma piano di revisione delle spese

La lettera contiene i "fattori rilevanti" che dovrebbero servire a sventare l'apertura di una procedura di infrazione e la richiesta di manovre correttive, giustificando lo scostamento dei conti rispetto agli obiettivi concordati con la Ue.



"Disavanzo al di sotto delle previsioni" - Nella lettera si ribadisce, come già affermato da Tria, che il disavanzo 2019 "sarà minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni" perché da un lato "l'andamento dell'economia e il gettito fiscale hanno finora superato le previsioni del Programma di stabilità". In più "le entrate non tributarie sembrano superare le previsioni e l'utilizzo delle nuove politiche di welfare è, finora, inferiore alle stime sottostanti alla legge di bilancio per il 2019".



"Di conseguenza il disavanzo dovrebbe attestarsi significativamente al di sotto delle previsioni della Commissione e le variazioni del saldo strutturale dovrebbe essere conforme al Patto di stabilità e crescita anche sulla base della stima di output gap della Commissione".



Il ministro ricorda anche che "il Parlamento ha invitato il governo a evitare gli aumenti delle imposte indirette per il 2020 individuando misure alternative idonee a garantire il miglioramento strutturale" previsto.



Il giallo delle anticipazioni - Nel pomeriggio di venerdì erano circolate indiscrezioni di stampa nelle quali si parlava di riduzioni di spesa per il welfare nel periodo 2020-2022 che avevano fatto chiedere al vicepremier Luigi Di Maio un vertice di maggioranza.



"Tagli alla spesa sociale, alla Sanità, a Quota 100, al Reddito di Cittadinanza. Ma stiamo scherzando? Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla. Non esiste! ", aveva tuonato su Facebook Di Maio.



Nel testo finale il rifermento ai tagli al welfare che avevano fatto irritare i pentastellati salta. Alla fine il passaggio è stato infatti sfumato, indicando in modo più generico che "il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle entrate, anche tributarie". Piccoli ritocchi anche alla parte sulla flat tax che sarà attuata "nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo".