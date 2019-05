Dazi Usa-Cina, fonti: più vicino accordo tra Washington e Pechino

Stati Uniti e Cina potrebbero annunciare a breve un accordo commerciale, per sbloccare la querelle sui dazi tra Washington e Pechino. E' quanto hanno riportato alcune fonti, dopo l'incontro, avvenuto in Cina tra una delegazione Usa e alcuni funzionari cinesi che seguono i negoziati. Si attende inoltre la visita del vice premier cinese Liu He, la prossima settimana, a Washington.