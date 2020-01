Davos, Trump: "E' tempo di ottimismo, ignorare i profeti di sventura del clima"

"Questo non è il tempo del pessimismo, ma dell' ottimismo , della speranza , della gioia e delle azioni". Lo ha detto Donald Trump intervenendo al World Economic Forum di Davos, dopo aver annunciato che gli Usa "parteciperanno all'iniziativa 'un miliardo di alberi' lanciata qui al Wef". Per "abbracciare le possibilità di domani dobbiamo rifiutare i perenni profeti di sventura e le loro predizioni", ha precisato il presidente Usa.

Gli Usa e la bellezza del mondo - Donald Trump ha poi voluto precisare come gli Stati Uniti siano impegnati "a preservare la maestosità della creazione di Dio, la bellezza naturale del nostro mondo".

Il messaggio di Greta sui cambiamenti climatici - A Davos aveva preso la parola, in precedenza, anche Greta Thunberg, con un messaggio decisamente diverso. A causa dei cambiamenti climatici, infatti, "le persone muoiono" e anche solo "una frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante", ha detto l'attivista svedese durante un panel sul tema al Forum mondiale di Davos. Greta ha poi accusato anche i giornali: "Non credo di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo". Lei però, ha sottolineato, continuerà "a ripeterlo finché voi non lo scriverete".