Dal MiSE 1,7 miliardi per lo sviluppo di batterie e microelettronica

Arriva un fondo da 1,7 miliardi di euro per aiutare le imprese che si occupano di microelettronica, batterie e calcolo ad alte prestazioni. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per sostenere i progetti di imprese italiane in ricerca, sviluppo e innovazione nei settori interessati.