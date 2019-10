Cuneo fiscale, sindacati: "Il governo vuole stanziare 2,5 miliardi, è poco"

Il governo conferma la disponibilità a stanziare in manovra di bilancio 2,5 miliardi di euro. Lo fanno sapere i sindacati uscendo dall'incontro organizzato al ministero dell'Economia, affermando che questa cifra "non è adeguata". Sono "necessarie - affermano i sindacati - altre risorse per consentire la redistribuzione del reddito". L'esecutivo si è riservato di organizzare un altro incontro, probabilmente domenica.