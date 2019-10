Crisi Alitalia, Patuanelli: non serve un ulteriore prestito

"La data deve essere rispettata, non c'è necessità di un ulteriore prestito o finanziamento". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo a chi gli chiedeva se per Alitalia ci fosse bisogno di un ulteriore prestito ponte. "Aspettiamo che arrivi l'offerta vincolate del consorzio, so che stanno lavorando per rispettare la data", ha aggiunto Patuanelli.