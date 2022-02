Criptovalute, arriva il decreto con le regole per operare in Italia

Per operare con le criptovalute in Italia d'ora in poi andranno seguire regole precise, indicate in un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori di essere iscritti a un registro che sarà gestito dall'Oam, l'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi. L'Oam dovrà anche collaborare con le autorità di vigilanza, con la Gdf, con la polizia valutaria e con l'Antimafia e Antiterrorismo fornendo, su richiesta, "ogni informazione e documentazione detenuta".