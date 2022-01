Cresce la tensione sull'Ucraina, le Borse chiudono in rosso: Milano -4%

agenzia

I mercati europei chiudono in rosso per colpa dell'escalation sulla crisi in Ucraina, con gli Usa che stanno valutando l'ipotesi di inviare soldati e mezzi da guerra nei Paesi dell’Europa dell'est. Pesano inoltre i timori di una stretta della Fed che potrebbe condizionare le scelte delle altre banche centrali. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 4,02% a 25.972 punti.