Cresce il prezzo delle stanze in affitto: +18% a Padova, a Milano si spendono in media 465 euro

Crescono domanda e prezzi delle stanze in affitto , soprattutto per quanto riguarda le città universitarie e quelle con forte presenza di studenti e lavoratori fuori sede. E’ quanto rivela un’indagine condotta dall’Ufficio studi di Idealista, la piattaforma di annunci del mercato immobiliare. Padova spicca al primo posto per aumento dei prezzi anche se Milano resta la città più cara, in tutto il Paese la domanda è cresciuta del 43%.

Nel 2019, una stanza in affitto costa in media 328 euro al mese (contro i 318 dell’anno scorso), chi decide di condividere la casa con altri lo fa principalmente per risparmiare. All’aumento della domanda si accompagna, anche se in misura minore, quello dell’offerta (+28%).

Milano (465 euro al mese) e Roma (408 euro) si confermano le città più costose, seguite da Bologna (371 euro), Torino (319 euro) e Padova (307 euro). Tra i rincari più significativi, dopo Padova (+18,6%), si segnalano Trieste (+13,3%), Bologna (+8,7), Firenze (4,5%), Napoli (3,5%), Milano (3,1%) e Roma (2,1%). L’aumento dei prezzi delle stanze non è però uniforme in tutta la penisola, si registrano infatti dei cali a Reggio Calabria (-7,9%), L’Aquila (-6,4%), Genova (-3,7%), Viterbo (2,5%) e Pisa (-2,2%). Reggio Calabria detiene inoltre l’affitto medio più basso, con 186 euro mensili.