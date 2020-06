Covid, Sassoli: "Sul Recovery fund non accetteremo passi indietro"

Quella della Commissione Ue per il rilancio europeo dopo il coronavirus è "una proposta ambiziosa, che per noi rappresenta la base minima di partenza. Non accetteremo nessun passo indietro". A indicarlo è il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, secondo il quale "intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli Stati membri e sarebbe più costoso per l'Unione nel suo insieme".