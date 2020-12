Covid, dall'Ue via libera all'esenzione Iva per test e vaccini

Ansa

Via libera all'esenzione Iva per vaccini e test anti Covid. La Commissione europea ha approvato nuove misure che consentiranno agli Stati membri di esentare dall'imposta sul valore aggiunto l'acquisto di vaccini e kit di analisi per il coronavirus da parte di ospedali, medici e singoli cittadini europei. E' quanto si legge in una nota dell'esecutivo di Bruxelles. L'obiettivo è facilitare l'accesso agli strumenti per prevenire e curare il Covid.