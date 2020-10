Covid, Catalfo: altra indennità ai lavoratori dei settori in difficoltà

ansa

Tra le misure che saranno contenute nel prossimo decreto che andrà in Consiglio dei ministri, ci sarà anche un'ulteriore indennità per i lavoratori che operano nei settori più in difficoltà, come gli stagionali del turismo, gli intermittenti, i lavoratori dello spettacolo e dello sport. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, precisando che è prevista inoltre un'altra mensilità del Reddito di emergenza.