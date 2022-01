Costo della vita, Milano più cara: +47% rispetto a Napoli per mangiare

IPA

Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più mentre Napoli è la più economica sul fronte della spesa alimentare. Lo dice una ricerca del Codacons. Nel capoluogo lombardo per mangiare si spende in media il 47% in più rispetto al capoluogo campano: per l'acquisto di un paniere composto da ortofrutta, carne, pesce e pane, a Milano si spendono 99,24 euro, contro i 67,58 di Napoli.