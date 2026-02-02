Cosa c'è dietro la rapida discesa di oro e argento: ecco i motivi del calo

RALLY RIDIMENSIONATO MA NON AZZERATO

La stretta ha fatto scattare l’ultima ondata di vendite che si è abbattuta su un mercato dei metalli preziosi già duramente provato da pesanti cali che hanno ridimensionato di un migliaio di dollari il rally che aveva spinto il giallo metallo in vista dei 5.500 dollari e l’argento sotto gli 80 da quasi 120 toccati solo pochi giorni fa. I prezzi restano comunque sopra i livelli di poco più di un mese fa.