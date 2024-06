Cosa c’è dietro il tonfo di Nvidia

ROTAZIONE ED EFFETTO HUANG

L’altro motivo che potrebbe aver innescato le vendite dei giorni scorsi riguarda il fondatore e ceo di Nvidia, Jensen Huang. Secondo quanto riportato da diverse testate specializzate, Huang avrebbe venduto azioni per 95 milioni di dollari nell’ambito di un piano già programmato e predisposto a marzo. Secondo molti analisti, invece, sta accadendo una cosa molto più semplice: a Wall Street è in atto una “sana” rotazione a favore di altri settori rimasti indietro rispetto a quello tecnologico. A dare questa spiegazione è stato Larry Tantarelli, strategist di Blue Chip Daily Trend Report, intervistato da CNBC. Un’analisi che non si discosta molto da quella di Neville Javeri, gestore di Allspring Global Investments, che ha parlato di “affaticamento dell’intelligenza artificiale” e prime preoccupazioni per l’elevata concentrazione dell’indice. Tuttavia, come riporta Bloomberg, la maggior parte degli analisti sono concordi nel ritenere che la corsa di Nvidia, al netto di qualche possibile scossone, non sia ancora finita.