Cosa aspettarsi dal meeting della Fed di oggi: parola agli esperti

FEDERATED HERMES: L’INFLUENZA DI TRUMP

Deborah Cunningham, Chief Investment Officer Global Liquidity di Federated Hermes, sottolinea l’azione di “disturbo” di Trump per il compito di Powell e della Fed. “A nessuno piacciono i passeggeri che danno indicazioni al guidatore, ma quando si lanciano sul volante, non è più possibile ignorarli”, spiega l’esperta. Secondo Cunningham, il vero rischio non è la possibile rimozione di Powell, ma il fatto che il suo mandato è in scadenza tra un anno. In merito alla riunione odierna, Cunningham afferma che una riduzione è altamente improbabile e sposta l’attenzione sulle indicazioni relative all’impatto dei dazi su economia e inflazione, con il mercato obbligazionario che sembra favorevole a un allentamento di 100 bp nel corso dell’anno, in linea con i trader e Trump per mettere sotto pressione Powell.