Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
Costo interessi 2027 il doppio del previsto

Corte dei Conti europea boccia spesa Ue, faro su debito

09 Ott 2025 - 00:12
© dal-web

© dal-web

Emergono ancora troppe irregolarità nel Bilancio Ue: è quanto rilevato dalla Corte dei Conti europea nella relazione annuale. Nel 2024 l'errore stimato sulle spese è sceso al 3,6% (da 5,6%) ma, sulla Coesione, l'errore è ben al 5,7% (dal 9,3%). L'audit emette per il sesto anno un giudizio "negativo" sulla spesa del Quadro finanziario pluriennale, ma dà una valutazione positiva su conti ed entrate. C'è poi un netto "alert" sul debito: nel 2027 i prestiti Ue in essere potrebbero superare i 900 miliardi, somma dieci volte il livello 2020, e la spesa per interessi potrebbe superare 30 miliardi, più del doppio di quanto previsto dalla Commissione. 

ue