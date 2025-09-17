La Corte dei Conti Ue lancia l'allarme: "Carenze record di farmaci nel 2023-24"

La Corte dei conti europea lancia un allarme sulla carenza di medicinali, definendola un "grattacapo cronico" per l'Ue. Nel 2023 e nel 2024 si sono registrati livelli record con 136 farmaci classificati in carenza critica e non esiste tuttora un sistema efficace per affrontare il problema. Il rischio per i cittadini è di restare senza cure vitali, dagli antibiotici ai farmaci salvavita. "L'Ue deve affrontare le cause alla radice, anche come questione di autonomia strategica", dichiara Klaus-Heiner Lehne, membro responsabile dell'audit. La Corte chiede più dati, obblighi vincolanti per l'industria e una piattaforma unica di monitoraggio.