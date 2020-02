Coronavirus Veneto, a Vo' Euganeo varchi di protezione attivi dalle 7

Entreranno in funzione dalle 7 i varchi di controllo, in entrata e in uscita, a Vo' Euganeo, paese epicentro della diffusione del Coronavirus in Veneto. Lo si apprende da fonti del Comune. Si tratta di una delle misure di contenimento del rischio di contagio decisa con decreto del governo. Saranno otto i varchi attivati nelle strade di accesso al paese, controllati da personale dell'esercito e delle forze dell'ordine.