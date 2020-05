Coronavirus, Sala: "Dopo l'emergenza a Milano disoccupazione al 12%"

Quando l'emergenza coronavirus sarà finita, a Milano "di certo avremo una disoccupazione più alta". A sostenerlo è il sindaco della città, Giuseppe Sala, il quale spiega che "avevamo fatto un grande lavoro ed era al 6%; probabilmente sarà il doppio, il 12%. E lo dico per dire un numero". Per Sala "una parte di lavoro non tornerà, come ad esempio il turismo. Se non cambiamo un po' pelle non ce la facciamo".