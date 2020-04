Coronavirus, Sace: pronta "Garanzia Italia" per le imprese

Sace si prepara ad attivare "Garanzia Italia", nuovo strumento per sostenere le imprese italiane nel reperire liquidità e finanziamenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo riferisce la stessa società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Sono già in fase avanzata i lavori con Abi e istituti bancari per rendere operativi tutti gli aspetti previsti dal Decreto Imprese. Per informazioni si può chiamare il numero verde 800020030.