Coronavirus, report Unioncamere: nel 2020 422mila occupati in meno

A causa del lockdown provocato dal coronavirus, è possibile che nel 2020 ci siano 422mila occupati in meno, la metà dei quali ne turismo. E' quanto emerge dall'aggiornamento del modello di previsione dei fabbisogni occupazionali realizzato a marzo da Unioncamere. "Si tratta - è scritto - di uno scenario di crisi senza precedenti". Gli occupati in meno saranno 190mila unità per gli indipendenti e 232mila per i dipendenti privati.

