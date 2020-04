Coronavirus, Patuelli: "No a nuove tasse, via imposte su titoli Stato"

Un secco no a "ogni forma di ulteriore tassazione" arriva dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli in merito alle diverse ipotesi di tassazioni o ai progetti per finanziare la ripresa legata alla crisi per il coronavirus. Occorre pensare, chiarisce, "senza coercizione e con strumenti di incoraggiamento" a emissioni di titoli di Stato simili a quelli lanciati dall'Italia nel 1944 per la ricostruzione. Potrebbero essere esenti da tassazione".