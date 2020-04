Coronavirus, parte Garanzia Italia: 48 ore per ottenerla 

Parte "Garanzia Italia", il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19, come previsto dal decreto Liquidità. Lo annuncia la Task Force SACE-ABI. Per la "procedura semplificata" e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni la garanzia arriverà entro 48 ore.