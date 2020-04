Coronavirus, nel Dl Aprile cinque miliardi per ricapitalizzare le Pmi 

Nel Dl Aprile che il governo sta preparando per dare nuove risorse in vista della ripartenza sono stati inseriti 5 miliardi per le Pmi. Le risorse saranno dedicate alle aziende che vorranno rafforzare il loro capitale attraverso l'ingresso (temporaneo) dello Stato. Cdp potrà così aiutare le medie imprese (tra 10 e 249 dipendenti) in difficoltà con un sostegno per massimo sei anni. Per le imprese più piccole invece ci saranno risarcimenti a fondo perduto.