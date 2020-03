Coronavirus, ministro D'Incà: "In Dl interventi per 12-15 miliardi"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà annuncia per sabato il decreto governativo con le misure economiche di supporto per l'emergenza coronavirus. "Conterrà una cifra tra i 12 e i 15 miliardi di euro, che sono le fondamenta per tenere attivo il settore imprenditoriale del nostro paese - ha detto a "Stasera Italia" -. Allargheremo la cassa integrazione e sosterremo le aziende e l'attività sanitaria del nostro Paese".