Coronavirus, l'Inps: "Il sito riaprirà con orari diversi"

Il sito dell'Inps è stato chiuso a seguito degli attacchi hacker, che hanno provocato "disfunzioni", e sarà riaperto con orari diversi per chiedere le prestazioni per patronati e consulenti e per i cittadini. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, aggiungendo: "Lo riapriremo dalle 8 alle 16 per patronati e consulenti e dalle 16 per i cittadini".