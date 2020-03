Coronavirus, lettera Ue a Gualtieri: misure una tantum fuori Patto

"Ogni misura 'una tantum' sulla spesa, decisa in relazione alla risposta alla pandemia, sarà esclusa per definizione dal computo del deficit strutturale e non ne sarà tenuto conto quando si valuterà la conformità con lo sforzo fiscale richiesto nell'ambito delle regole esistenti. Così i commissari Ue a Gualtieri. Inoltre, la Commissione Ue "valuterà ogni possibile richiesta sotto la 'clausola eventi imprevisti', usando il massimo della flessibilità". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui