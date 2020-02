Coronavirus, Landini (Cgil): il rischio recessione c'e

Il rischio che l'emergenza coronavirus possa gettare l'Italia in recessione c'è, e per impedirlo serve da parte del governo un'azione di sistema, riavviando le attività, trasformando l'emergenza in un'occasione per dare una scossa al Paese. Il messaggio è del segretario della Cgil Maurizio Landini che, alla Stampa. ricorda che mercoledì prossimo il sindacato incontrerà il governo.