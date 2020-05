Coronavirus, Lagarde: tutti i Paesi Ue devono poter rispondere alla crisi

Ciascun Paese dell'Eurozona "deve poter rispondere come necessario" allo shock economico posto dalla pandemia di coronavirus, "altrimenti rischiamo di ampliare le asimmetrie e di uscire dalla crisi con una divergenza economica ancora più ampia". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, all'European University Institute, facendo appello a una riposta europea anche in termini di bilancio. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui