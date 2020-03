Coronavirus, la Fed taglia i tassi di interesse di mezzo punto

La Federal Reserve statunitense ha tagliato il tasso di interesse di riferimento di mezzo punto per compensare l'impatto del coronavirus. Il costo del denaro negli Stati Uniti scende così in una forchetta fra l'1 e l'1,25%. Si tratta del primo taglio di "emergenza" operato dalla Fed dalla crisi finanziaria del 2008. Dopo un'iniziale euforia per gli effetti della misura, i listini della Borsa di New York hanno girato in territorio negativo.

