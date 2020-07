Coronavirus, Gualtieri: proroga smart working e incentivi al lavoro

Per favorire la ripartenza dopo il coronavirus, all'esame del governo ci sono "interventi per sostenere il mercato del lavoro". A indicarlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che cita "una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato". Inoltre sono allo studio incentivi "per il mercato del lavoro con assunzioni a tempo indeterminato e uscita dalla cig".