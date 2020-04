Coronavirus, Gualtieri: "Mes non è strumento adatto per crisi"

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri respinge il Mes come strumento per la crisi da coronavirus. "Per dimensioni e caratteristiche, non costituisce lo strumento adatto" dice in un'intervista al "Sole 24 Ore". "Altro discorso - prosegue - è se nel quadro di un pacchetto di proposte che includesse la proposta di fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni, il Mes offrisse agli Stati interessati linee di credito senza condizionalità".