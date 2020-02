Coronavirus, Gualtieri: "Dl con misure urgenti è primo segnale concreto"

"Presenteremo questa bozza di decreto legge con le prime misure urgenti per sostenere famiglie, lavoratori e imprese più colpiti dall'emergenza coronavirus. E' un primo segnale concreto di sostegno a cui ne seguirà un altro: stiamo lavorando per un secondo decreto con ulteriori misure la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in sala stampa a Palazzo Chigi prima dell'inizio del Cdm.



