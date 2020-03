Coronavirus, Gualtieri: da Bce intervento poderoso, nuove misure per imprese

La Bce ha messo in campo un intervento poderoso per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Europa. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Corriere della sera, annunciando anche nuove misure per le imprese. "Alla luce delle nuove regole europee sugli aiuti di Stato adottate - ha poi detto Gualtieri -, vareremo ulteriori misure per fornire garanzie e finanziamenti a supporto delle imprese".