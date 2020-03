Coronavirus, Gualtieri: "Ci sarà una moratoria per aiutare le imprese"

"Ci sarà una misura per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte delle banche". Lo afferma il ministro dell'Economia Gualtieri sul decreto per l'emergenza coronavirus. "Lo scostamento dall'indebitamento per il nuovo provvedimento sarà di 7,5 miliardi di euro in termini di saldo netto - spiega -: sono 6,35 miliardi in termini di indebitamento". La richiesta all'Ue per per lo sforamento del rapporto deficit/Pil "è già stata fatta".