Coronavirus, Gualtieri all'Ue: non prevedibile la durata della crisi

La ricaduta economica dell'emergenza coronavirus "sarà ampia e non possiamo prevederne con precisione la sua durata in questa fase". Lo ha scritto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera indirizzata a Bruxelles in cui chiede la flessibilità sugli obiettivi di bilancio. "Alcune nazioni hanno annunciato restrizioni sui viaggi verso l'Italia. Un certo numero di settori della nostra economia ne soffriranno", ha spiegato.