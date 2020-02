Coronavirus, Gualtieri: "Al lavoro su due decreti con misure per le imprese"

"Stiamo immaginando un decreto specifico in settimana per le zone rosse con interventi massicci e in 7-10 giorni un secondo decreto più generale per le imprese e i cittadini che subiscono le conseguenze del rallentamento dell'economia" a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, assicurando che "ci sono tutte le risorse per affrontare le esigenze del Paese".

