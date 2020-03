Coronavirus, Gentiloni: "Impossibile rapida ripresa dopo crollo Pil"

"L'idea di una recessione a forma di V (un crollo del Pil seguito da una rapida ripresa, ndr) nel primo semestre del 2020 è ora completamente impossibile. Non abbiamo analisi precedenti sull'impatto di un così ampio lockdown nelle grandi economie". Lo ha detto il commissario agli Affari economici dell'Ue, Paolo Gentiloni, al Financial Times. "Non dobbiamo solo rassicurare i mercati, ma dare alla Ue la forza di rilanciare l'economia", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui