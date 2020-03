Coronavirus, Ft: Ue prepara fondo anti-disoccupazione da 80-100 miliardi

La Commissione europea sta mettendo a punto una proposta per mobilitare risorse da 80 a 100 miliardi di euro al fine di finanziare le iniziative che i Paesi colpiti dall'emergenza coronavirus metteranno in campo allo scopo di combattere l'attesa impennata della disoccupazione. Lo scrive il Financial Times. La proposta dovrebbe finire sul tavolo dell'Eurogruppo della prossima settimana insieme alle altre iniziative per affrontare la recessione.

