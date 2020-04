Coronavirus, dal Def 10 miliardi per imprese e 13 per ammortizzatori

Dieci miliardi destinati alle imprese e 13 agli ammortizzatori. Sarebbero queste alcune delle priorità stabilite del "decreto aprile" in vista del quale il governo darà il via libera a un nuovo scostamento di bilancio per far fronte all'emergenza coronavirus. Le imprese destinatarie dei 10 miliardi dovrebbero essere le piccole Srl sotto i 10 dipendenti. Previsti inoltre 12 miliardi per anticipare alle imprese creditrici i pagamenti della Pa.