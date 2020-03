Coronavirus, da Berlino niente aperture: per la crisi c'è il Mes

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus "abbiamo già preso misure notevoli. Ora la questione è come sostenere il credito e per questo c'è il Mes (Meccanismo europeo di stabilità)". Lo ha ribadito il portavoce del ministero delle Finanze tedesco, Dennis Kolberg, rispondendo a chi domandava se il governo tedesco non intenda fare delle aperture e prendere in esame altri strumenti oltre il Mes nel prossimo futuro.