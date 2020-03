Coronavirus, Confindustria: "Piano transeuropeo da tremila miliardi"

La situazione provocata dall'epidemia da coronavirus necessario "essere protagonisti in Europa e non chiedere una piccola flessibilità, ma tremila miliardi per un grande piano infrastrutturale transeuropeo". E' quanto ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, precisando che le infrastrutture potrebbero poi essere date in garanzia per l'emissione di eurobond da parte della Bce.

