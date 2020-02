Coronavirus, Catalfo: stop contributi fino al 31 marzo in zone rosse

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, avrebbe annunciato la sospensione dei versamenti contributivi fino al 31 marzo 2020 per le zone rosse colpite dal coronavirus. E' quanto si apprende da fonti presenti al tavolo del ministero con le parti sociali. Stando a quanto emerso, saranno stanziati anche 21 milioni di euro per la cassa integrazione per le aziende sotto i sei addetti.